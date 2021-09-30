Pamukkale'de üstyapı hamlesinin ilk etabı beklenenden erken tamamlandı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapı çalışmalarını planlanandan önce bitirdiklerini ifade etti.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı tamamlanan mahallelerde üstyapı atağına devam ediyor. Fatih Mahallesi'nden sonra Deliktaş Mahallesindeki çalışmalar da tamamlandı. Deliktaş Mahallesindeki çalışmaların son gününde çalışmaları yerinde inceleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çalışan işçileri ziyaret ederek, iş makinesi kullanarak asfalt dökümüne de katıldı. Yaklaşık 30 bin nüfuslu Fatih ve Deliktaş mahallesinden oluşan ilk etap çalışmaları planlanandan aylar önce tamamlandı. Bu iki mahallede toplam 63 sokakta, 155 bin 500 metrekare beton parke yol alanında, 34 bin 185 metre beton bordür çalışması ile 580 metre uzunluğundaki 5 bin 300 metrekare alana 650 ton asfalt kullanıldı.

“Vatandaşımız değerini bilmeli”

Çalışmaları takip eden Deliktaş Mahallesi Muhtarı Kadir Karaçolak, “17 Nisan'da başlayan üstyapı çalışmalarımız 5,5 ay gibi bir zamanda tamamlandı. Bugün itibariyle en büyük sokağımıza asfalt döküyoruz ve üstyapımızı taçlandırıyoruz. Bundan sonra tüm vatandaşlarımız üstyapısı tamamlanan sokaklarımızı ve caddelerimizi kullanmış olacak” dedi.

“Sözümüzü yerine getirdik”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, üstyapı konusunda her zaman en hızlı olmak için söz verdiklerini ve bunu tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra biz hemen üstyapıya geçiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Yaklaşık 30 bin vatandaşımızın yaşadığı Fatih ve Deliktaş'taki çalışmalarımızın tamamlanması 2022 yılının Şubat ayını bulması bekleniyordu. Ancak biz beklenenden önce çalışmaları tamamlayıp bu iki mahallemizdeki yaklaşık 70 sokağı halkımıza yakışır hale getirdik. Bazı sokaklardaki ufak tefek düzeltmelerden sonra tüm sokaklarımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Bu çalışmalardan sonra iki büyük mahallemizde yaşayan bütün vatandaşlarımız gayet keyifli, güzel, muhteşem sokaklara kavuşmuş olacaklar. Üstyapı çalışmalarımız tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.