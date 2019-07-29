Pamukkale'de vatandaşlar isteklerini ankete bildirecek

Denizli Pamukkale Belediyesi, 5 yıllık stratejik planlama konusunda Pamukkale'de yaşayan vatandaşların görüş ve önerilerini alıyor. Belediyenin resmi internet sitesindeki ankete katılacak olan vatandaşlar 5 yıllık sürede yapılmasını istedikleri hizmetleri belediye yönetimine iletebilecek.

Pamukkale Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalara devam ediyor. Belediyenin 5 yıllık stratejik planlamasını yapmaya devam edilirken, ilçe genelinde yaşamına devam eden vatandaşların da görüşleri alınıyor. Pamukkale Belediyesinin resmi web sitesindeki ‘Sevgili Pamukkaleliler Söz Sizde' başlığının yer aldığı bölüme girin vatandaşlar, yapılmasını istedikleri projeleri belirtebilecek. Pamukkale ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlar oturdukları mahalleyi işaretleyerek yer alabilecekleri ankette, 5 yıllık stratejik planlamaya ışık verecek olan görüşlerini iletebilecek. Pamukkale Belediyesinin hizmet kalitesini de değerlendirebilecek olan vatandaşlara, ilçede yapılmasını istedikleri projelerin türleri ile “Sizce Pamukkale gelecekte nasıl bir ilçe olmalı?” sorusu da soruluyor. Vatandaşlar, Pamukkale Belediyesi ile ilgili görüş, talep ve önerilerini bu anket ile yöneticilere ulaştırma imkanı buluyor.

“Halkımızın görüşleri bizim için çok önemli”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin mutlu insanların yaşadığı bir kent olması için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek, “Pamukkale Belediyesinin önümüzdeki 4 yılında uygulanacak olan stratejik planlama ile ilgili olarak halkımızın ne düşündüğü çok önemli. Vatandaşlarımız Pamukkale'yi 2024 yılında nasıl bir ilçe olarak görmek istiyor bunu katılabilecekleri anket ile öğrenmek istiyoruz. Biz her fırsatta halkımızı dinliyoruz ama onların fikirlerini bu anket ile de görmek istiyoruz” dedi.