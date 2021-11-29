Pamukkale'de vergi ödemelerinde son gün 30 Kasım

Pamukkale Belediyesi, vergi ödemeleri konusunda vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek için her türlü kolaylığı sağlarken, son gün hatırlatmalarına da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu vezneleri açık tutan Pamukkale Belediyesi, ayrıca kredi kartlarına taksit imkanı, internetten ödeme kolaylığı, gezici vezne gibi hizmetleriyle vatandaşların vergi ödemelerine kolaylıklar getirmeye bu dönemde de devam etti.

Son gün 30 Kasım

Pamukkale Belediyesi, vergi ödemelerinde vatandaşların mağdur olmaması için son ödeme tarihlerini web sitesinden, sosyal medyadan sık sık hatırlatmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergileri ile bu vergilere ait yapılandırma taksitlerinin ödemeleri için, vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE Kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi'ndeki ve Deliktaş'taki ek binalarda ve Gözler mahallesinde bulunan veznelerden veya Tapu Müdürlüğü'ndeki ödeme noktasında yer alan vezneden de ödemelerini yapabileceği belirtildi.