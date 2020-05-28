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Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak

Denizli Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, ’Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergi’ ödemeleri için bu hafta sonunda vezneleri açık tutulacağı belirtildi.

Denizli Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergi' ödemeleri için bu hafta sonunda vezneleri açık tutulacağı belirtildi.


Her yıl 2 taksitte ödenen Emlak ve Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergileri'nin 2020 yılı birinci taksit ödemelerinin son günü 1 Haziran 2020 Pazartesi günü. Pamukkale Belediyesi, bu ödemeleri yapmak isteyen vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirleri aldı. Pamukkale Belediyesi'nin resmi web sitesi olan www.pamukkale.bel.tr adresinden de yapılabilen bu ödemeleri veznelerden yapmak isteyen mükellefler hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana hizmet binasında yer alan veznelere başvurabilecek. Bunun yanı sıra Gözler Mahallesi'ndeki vezne ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan veznelerden de kolaylıkla ödeme yapılabilinecek. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerinde mağdur olmamaları için 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri 09.00-16.30 saatleri arasında YSE ana binada, Gözler Mahallesi'ndeki vezne ile Atatürk Caddesi ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan vezneler hizmet vermeye devam edecek.

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