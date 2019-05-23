Pamukkale'de vezneler hafta sonu da açık

Pamukkale Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi'nin 2019 yılı ilk taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2019 günü sona ereceğini duyurdu. Pamukkale Belediyesi'nde vatandaşların vergi ödemelerini yapabilmeleri için bu hafta sonunda vezneler açık olacak.

Pamukkale Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ve İlan Reklam Vergisi ödemelerinin ilk taksitlerinin son ödeme tarihlerini web sitesinden, sosyal medyadan sık sık hatırlatarak, vatandaşın mağdur olmaması için duyurularına devam ediyor. Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin 2019 yılı birinci taksit ödemeleri için, vatandaşların hafta içi mesai saatleri içerisinde YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan veznelerin yanı sıra ilçe halkının kolay ulaşımla ödemelerini yapabilmesi için Atatürk Caddesi'ndeki ve Deliktaş'taki ek binalarda bulunan veznelerden de ödemelerini yapabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gezici vezne de rutin çalışmalarına devam edecek. Pamukkale Belediyesi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksitinin son ödeme tarihi olan 31 Mayıs Cuma günü öncesinde vatandaşların mağdur olmamaları için özel tedbirler aldı. Pamukkale Belediyesi vezneleri 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri de 09.00-16.30 saatleri arasında da hizmet vermeye devam edecek.