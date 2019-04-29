Pamukkale'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 çocuk babası yamaç paraşütü pilotu, Hierapolis Antik Kenti yakınlarına düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Paraşüt atlayış noktasından havalanan Aşkın Bakır (45) iniş noktasına varmayınca durum jandarmaya bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) de bölgeye arama kurtarma ekibi istedi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından Hierapolis Antik Kenti içerisindeki tarihi tiyatronun üst kısmındaki tepede Bakır'ın cansız bedenini buldu. Bakır'ın cenazesi olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aşkın Bakır'ın uzun süredir paraşüt pilotu olduğu ve profesyonel olarak uçuş yaptığı öğrenildi. Kazanın nasıl yaşandığı ise yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.