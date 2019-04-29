İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Pamukkale'de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 3 çocuk babası yamaç paraşütü pilotu, Hierapolis Antik Kenti yakınlarına düşerek hayatını kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 çocuk babası yamaç paraşütü pilotu, Hierapolis Antik Kenti yakınlarına düşerek hayatını kaybetti.


Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Paraşüt atlayış noktasından havalanan Aşkın Bakır (45) iniş noktasına varmayınca durum jandarmaya bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) de bölgeye arama kurtarma ekibi istedi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından Hierapolis Antik Kenti içerisindeki tarihi tiyatronun üst kısmındaki tepede Bakır'ın cansız bedenini buldu. Bakır'ın cenazesi olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Aşkın Bakır'ın uzun süredir paraşüt pilotu olduğu ve profesyonel olarak uçuş yaptığı öğrenildi. Kazanın nasıl yaşandığı ise yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.