Pamukkale'de yamaç paraşütü yaparken ölen pilotun otopsisi tamamlandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yaparken yere çakılarak hayatını kaybeden 3 çocuk babası pilotun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Pilotun uçuşuna aracılık eden dernek üyeleri ise basın mensuplarına tepki göstererek, tabutu adeta kaçırdı.

Pamukkale ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda paraşüt atlayış noktasından havalanan Aşkın Bakır (45) iniş noktasına varmayınca durum jandarmaya bildirilerek yardım istendi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) de bölgeye arama kurtarma ekibi istedi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmasının ardından Hierapolis Antik Kenti içerisindeki tarihi tiyatronun üst kısmındaki tepede Bakır'ın cansız bedenini buldu. Bakır'ın cenazesi olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Bakır'ın cenazesi aile üyelerine teslim edildi. Bakır'ın uçuşunu gerçekleştirmesine öncülük eden dernek üyeleri ise cenazesinin morgdan alınması sırasında basın mensuplarının görüntü almasına tepki göstererek, cenazeyi normal çıkış yapısı yerine acil servisten çıkardı. Tabutu adeta kaçıran dernek üyelerinin davranışının nedeni anlaşılmadı.

Ters rüzgardan dolayı paraşütün bir kanadının kapandığı ve kazanın bundan dolayı yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, Bakır'ın yarın memleketi Tokat'ta defnedileceği öğrenildi.