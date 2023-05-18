Pamukkale'de yapılandırma tatil günlerinde de devam edecek

Vatandaşlar, 19-20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 09.00-16.00 saatleri arası hizmet verecek.

Pamukkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7440 sayılı kanun çerçevesinde Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Eğlence vergileri ile İdari Para cezaları ve İmar Para cezalarını yapılandırma uygulamasının son gününün 31 Mayıs 2023 olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, son ödeme tarihinden önceki hafta sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşeceği için, bu hafta sonunda veznelerin açık tutulacağı belirtildi. Pamukkale Belediyesi, resmi tatil olan 19 Mayıs Cuma ile 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günü vatandaşların ödeme sürelerini kaçırmamaları için veznelerini açık tutacak. Pamukkale Belediyesi, vatandaşların vergi ödemelerini kolaylaştırmak adına her ödeme döneminde olduğu gibi bu dönemde de birçok kolaylık sağlamaya devam ediyor. Pamukkaleli vatandaşlar vergi ödemelerini e-devlet üzerinden veya www.pamukkale.bel.tr resmi web sitesinden yapabilirken, peşin ödemelerde büyük indirim sağlanıyor ve Paraf Kart'a 5 Taksit imkânı sunuluyor.

Belediyeye gelmeden ödeme yapma imkânlarına rağmen Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yoğunluktan dolayı vergi ödemelerinde gecikme yaşamaması için hafta sonunda da veznelerini açık tutacak. Resmi tatil olan 19 Mayıs Cuma ile 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki ana hizmet binasındaki vezneler vatandaşların hizmetinde olacak. Vezneler hafta sonunda 09.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak.