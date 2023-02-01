Pamukkale'de yarıyıl futbol turnuvası başladı

Pamukkale Belediyesinin 2022-2023 eğitim öğretim yılının sömestir döneminde düzenlediği etkinliklerden olan U 13 Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı.

Pamukkale Belediyesinin sömestir etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Aktepe Kültür Merkezi, Pamukkale Belediyesi Ek Hizmet binası ve Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi'nde sömestir etkinlikleri devam ediyor. Bu etkinlikler çerçevesinde Pamukkale Belediyesi, Denizlispor ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun işbirliği ile ‘Pamukkale Belediyesi Yarıyıl U 13 Futbol Turnuvası' düzenlendi. Pamukkale Belediyesi tarafından yenilenen Akvadi Stadı'nda 21 takımda yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği turnuvanın Denizlispor ile İncilipınarspor arasında oynanan açılış maçında başlama vuruşunu Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yaptı. ‘Pamukkale Belediyesi Yarıyıl U 13 Futbol Turnuvası'nda heyecan 3 Şubat Cuma günü oynanacak olan final müsabakaları ile sona erecek.

“Bu yaş grubu aynı zamanda ilimiz altyapıdan futbolcu yetiştirmek için çok önemli bir yere sahip”

2022-2023 eğitim öğretim yılının sömestir döneminde Pamukkale Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Aktepe Sosyal Tesisleri ve ek hizmet binamızda çeşitli etkinlikler düzenledik. Ayrıca Seyir Tepesi'nde de macera parkurunda da etkinliklerimiz var. Sporla ilgili olarak da futbol dalında organizasyon yaptık. Pamukkale Belediyemiz tarafından zemini FİFA standartlarına uygun olarak yenilenen Akvadi Stadı'nda 21 takım ve 400 sporcu turnuvamızda boy gösteriyor. Bu turnuva ile U13 kategorisinde mücadele veren çocuklarımız kendilerini profesyonel hayata hazırlıyor. Bu yaş grubu aynı zamanda ilimiz altyapıdan futbolcu yetiştirmek için çok önemli bir yere sahip. Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın spor hatıralarında farklı bir yeri olsun istedik. Bu tür turnuvaları yaz tatilinde de yapmayı planlıyoruz. Bu ekinlikte bizimle işbirliği yapan Denizlispor ve Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na teşekkür ederim. Bu turnuvada mücadele eden tüm takımlarımıza başarılar dilerim” dedi.