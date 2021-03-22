Pamukkale'deki okullarda korona virüs denetimi

Pamukkale Belediyesi, yeni kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Belediye Zabıta Ekipleri, Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm okul kantinlerinin denetimini gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerince kantinlerin temizlik şartlarına, ürün fiyat etiketlerine, gıda ürünlerinin son kullanım tarihlerine, hijyen sertifikalarına, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları ile birlikte, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Tedbirleri kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı detaylı bir şekilde inceleniyor.

“Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediye zabıta ekiplerinin okul kantini denetimleri çerçevesinde öğrencilerin daha hijyenik ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmelerini hedeflediklerini belirtti. “Korona virüsle mücadeleye ara vermeksizin devam ediyoruz” diyen Başkan Örki, “Pandemi sürecinde ilk günden bu yana teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları ortak yaşam merkezleri başta olmak üzere okullar, parklar, sağlık ocakları, PTT şubeleri, camiler, polis ve jandarma karakolları, yurtlar ile kamu binaları, esnaflarımızın işyerlerini düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Bununla birlikte de, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizle, yeni kontrollü normalleşme sürecinde ilçemizde gerçekleştirdiğimiz rutin denetimlerimize ek olarak, korona virüsle mücadele kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığının kontrolünü de yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına uymalarıdır” diye konuştu.