Pamukkale'deki tüm camiler Ramazan'a hazır

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Halk sağlığı açısından birçok alanda yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı camilerimizde de gerçekleştiriyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaparak vatandaşların sağlıklı ortamda ibadet edebilmesini sağlıyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2020 yılında başlayan pandemi süreciyle birlikte rutin cami temizleme çalışmalarına dezenfekte çalışmalarını da eklemişti. Korona virüs nedeniyle özellikle Cuma namazları pazar yeri ve meydan gibi açık alanlarda kılınırken, Pamukkale Belediyesi buralarda kullanılan minber ve mihrapları da atık malzemelerden dönüştürerek halkın kullanımına sunmuştu. Pandemi sürecinde normalleşme başladıkça, vatandaşların camilere giderek gönül rahatlığı ile ibadetlerini yapabilmeleri için, Pamukkale Belediyesi ilçe genelindeki 187 camide, temizleme çalışmalarına ek olarak dezenfekte çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor. Halk sağlığını korumak amacıyla yoğun bir mesai harcayan Pamukkale Belediyesi, özellikle üç ayların başlamasıyla birlikte yoğunlaştırdığı camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına Ramazan ayına sayılı günler kala hız verdi.

“Camilerimiz her an ibadete hazır”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ramazan ayı öncesinde, ilçe genelindeki tüm camilerin temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Tüm vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ibadetlerini camilerimizde gerçekleştirebilirler” dedi. 2 Nisan 2022 Cuma gecesi Ramazan ayının başlarken, Pamukkale'de camilerin her an ibadete hazır olduğunu ifade eden Başkan Örki, “Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte cami temizlik ekibimizin sayısını artırmıştık. Normalde her gün camilerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ancak, mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde camilerimizdeki temizlik ve dezenfekte çalışmalarımıza hız verdik. Ekiplerimiz ilçemizde bulunan 187 camiyi düzenli olarak temizleyip dezenfekte ederek halkımızın sağlıklı ortamda ibadet etmesine olanak sağlıyor. Tüm halkımızın mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.