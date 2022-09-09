Pamukkaleli basketbolcular milli takım kampına gidiyor

Denizli'de, Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımının 2 yıldız oyuncusu milli takım kampına davet edildi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 10-14 Eylül 2022 tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleşecek Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takım Seçme Kampı'na Pamukkale Belediyesporlu 2 sporcu da davet edildi. Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün 2015 yılından beri aktif olarak liglerde yer alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, takım başarıları yanında bireysel olarak sporcuların başarılarıyla da adından söz ettiriyor.

Denizli'nin ilk tekerlekli basketbol takımı her sezon adından başarıyla söz ettirirken, sporcularından Meryem Tan ve Mine Ercan Milli Takım'ın gözde oyuncularından olmayı kısa sürede başarmışlardı. İki başarılı sporcu bir kez daha Milli Takım Kampına davet edildi. Daha önce birçok kez milli formayı başarıyla taşıyan Meryem Tan ve Mine Ercan, Paralimpik Oyunlara hazırlık için bir kez daha kamp kadrosunda yer alacak.