Pamukkaleli gençler danışma hizmetinden memnun

Tercih yapmaya hazırlanan gençler ilgi gösterdikleri bölümlerle ilgili bilgileri ve bu süreci en doğru şekilde değerlendirme imkanını sahip oluyor. Pamukkaleli gençler bu hizmet için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ettiler.

Pamukkale Belediyesi her zaman halkın yanında olmaya devam ediyor. Eğitim konusunda örnek projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, üniversite sınavının ardından başlayan tercih döneminde gençlere yönelik “Üniversite Tercih Danışmanlığı” hizmeti sunuyor. Atatürk Caddesi'ndeki Pamukkale Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda Uzman Psikolog tarafından gençlerin yapacağı tercihler ve bu dönemdeki stresi yönetme konularında destek olunuyor. Konuyla ilgili hizmet 20 Ağustos 2021 tarihine kadar devam ederken randevu için 444 99 20 nolu telefondan iletişim kurabiliyor.

Ücretsiz Hizmet İçin Teşekkür Ettiler

Pamukkale Belediyesi'nin ücretsiz üniversite tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmak için randevularını alan öğrenciler Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Belediyenin bünyesinde görevli Uzman Psikolog Ayşegül Yıldırım duyuruların yapılmasının ardından randevuların ilk haftasının dolduğunu belirterek, “Belediyemizin bu hizmetinden faydalanmak için gelen öğrencilerimize tercih listelerine yazmayı düşündükleri üniversitelerin kampuslar, imkânları ve bulundukları şehir hakkında bilgilendiriyoruz. Ayrıca, aldıkları puanlar çerçevesinde hangi bölümü istediklerini değerlendirerek tercih listelerini istekleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz” dedi. Öğrencilerden Reyhan Cankıran, “Bu yıl üniversite sınavına girdim ve başarılı oldum. Tercihler için kafamda soru işaretleri vardı. Bu yüzden danışmanlık hizmeti almak istedim. Hemşirelik istiyorum. Hem bu konuda hem hangi üniversiteyi yazmam konusunda soru işaretlerimi buraya gidermek amacıyla gelmiştim. Sağ olsun hocamız bana çok yardımcı oldu. Pamukkale Belediyemizin böyle bir imkânı biz gençlere sunduğu için Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ederim” diye konuştu. Danışma hizmeti alan Melike Sözgen ise her ailenin bütçesinin para ile danışmanlık hizmeti almaya uygun olmadığını ifade ederek, “Üniversite sınavına girdim. Tercihler konusunda danışabileceğim bir yer aradım. Pamukkale Belediyesinin bu hizmetini sosyal medyada görünce hemen randevu aldım. Her insanın maddi durumu iyi olmuyor. Para ile tercih danışmanlığı hizmeti alamıyor. Pamukkale Belediyesinin yaptığı tüm hizmetlerden, çalışmalardan memnunum. Ama şu an öğrenciler için yapılan bu ücretsiz hizmet için ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

“Gençlerin her zaman yanındayız”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eğitim konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Biz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimiz için gereken ne varsa yapıyoruz. YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercih dönemine gelindi. Gençlerimiz üniversite ile ilgili tercih yapacaklar. Biz bu konuda gençlerimizin ufkunu açacak tercihler yapmaları için ücretsiz ‘Üniversite Tercih Danışmanlığı' hizmeti veriyoruz. Gençlerimizin daha doğru tercih yapabilmeleri için Uzman Psikoloğumuz rehberliğinde verilen bu hizmetimiz büyük ilgi görüyor. Pamukkale Belediyesi olarak, gençlerimizin hayallerini takip ederek başarı elde etmelerini görmek en büyük sevincimizdir. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan sel ve orman yangınları nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2021 tercih tarihlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bizim hizmetimiz bu tarihe kadar devam edecek. Şimdiden tüm gençlerimize üniversite yaşamlarında başarılar dilerim” dedi.