Pamukkaleli gençlere Mehmet Akif anlatıldı

Pamukkale Belediyesi, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. Yılı, Mehmet Akif Ersoy'u anma günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili özel bir program gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinliği düzenledi. Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda “Gençler Akif'i Konuşuyor” adıyla yapılan panele Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliği yaparken, etkinliğe Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen ile lise öğrencileri katıldı.

“Mesele net, bu vatana, bu bayrağa sahip çıkacağız”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki yaptı. Öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Avni Örki, “Mesele net, mesaj belli. Bu bayraktaki kırmızı renk şehitlerimizin kanından gelmiş. Bu bayrağın anlı şanlı dalgalanması için üzerimizde çok büyük sorumluluklar var. Bu sorumlulukların gereğini yerine getirmek zorundayız. Bize adam sende nasıl olsa her şey olup gidiyor demek yakışmaz. Bize nasıl olsa öğretmenlerimiz, hocalarımız bizi idare ediyorlar olmaz, puanlarımızı nasıl olsa veriyorlar demek yakışmaz. Bize yakışan neslimize sadık bir şekilde aslımıza sadık, ecdadımıza layık bir şekilde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emir ettiği bir şekilde çalışmaktır, çalışmaktır, çalışmaktır. Bu vatana, bu bayrağa sahip çıkmaktır. Eğer sahip çıkmazsak şairin söylediği gibi o vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan o vatan asla batmayacaktır. Biz sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Geleceğin emin ellerde olduğunu biliyoruz. Sizler sayesinde ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin çok çok üstüne çıkacağını da biliyoruz. Gerek sel afetinde, gerek deprem afetinde hayatını kaybetmiş insanlara yüce Allahtan rahmet diliyorum. Bu güzel vatanı, bu cennet vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını ve İstiklal Marşı gibi muhteşem bir eseri bizlere armağan eden ve hayatını da kaybetmiş olan Milli Şairimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum” dedi.

Panelde hem 12 Mart hem de 18 Mart konuşuldu

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen panel Prof. Dr. Süleyman Solmaz'ın yöneticiliğinde gerçekleşti. Panelde, Bilim Uzmanı Sinem İğnecioğlu, Araştırmacı Nurhale Karabacak, Araştırmacı Selçuk Hüseyin Gazi Karatay, Araştırmacı Fatma Akbudak, Araştırmacı Hilal Duran öğrencilere Mehmet Akif'i ve İstiklal Marşı'nın her bir hecesinin anlamının anlattılar. Panelde ayrıca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ndeki milli mücadele ruhu hakkında önemli bilgiler aktardılar. Panelistlere protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi verildi. Panel sonrasında, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, öğrencilerle birlikte “İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi”ni gezerek, sohbet etti.