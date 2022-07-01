Pamukkaleli güreşçiler Kırkpınar'da er meydanına çıkıyor

Pamukkale Belediyespor'un başarılı pehlivanları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak. Yağlı Güreş camiasının merakla beklediği, Er meydanında boy gösterecek olan Pamukkaleli güreşçiler kendi boylarında oldukça iddialı.

Pamukkale Belediyespor geçen yıl yapılan Pamukkale Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ardından açılan güreş branşının sporcuları elde ettikleri başarılar ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı. Pamukkale Belediyesi'nin güreşçileri, yağlı güreşin en büyüğü kabul edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kendi boylarında güreşecekler. 1-3 Temmuz 2022 tarihlerinde Edirne'de düzenlenecek olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne, Minik 1 boyunda Hüseyin Umut Alver, Ali Bakan, Eray Özcan, Minik 2 boyunda Semih Gün, Teşvik 1'de Ercan Bakan, Tozkoparan boyunda Beytullah Sarı, Bayram Ali Abay, Deste Küçük boyda Umut Erdoğan, Deste Orta'da Hamza Şipal, Burhan Karabulut, Mert Asal, Samet Buğra Kultar, Küçük Orta Küçük boyunda Yasin Sel, Berkay Öz, Yunus Emre Sakallı, Yılmaz Bakan, Küçük Orta Büyük'de Eren Piren, Gökhan Yılmaz ve Başaltı'nda Erhan Yılmaz katılacak. Pamukkale Belediyespor'lu güreşçiler, Merkezefendi Belediyesi'nin ikinci kez düzenlediği 600 pehlivanın mücadele ettiği Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri'nde, Teşvik 1 boyunda Ercan Bakan üçüncü, Tozkoparan boyunda Beytullah Sarı birinci ve Başaltı boyunda Erhan Yılmaz'da birinci olmuşlardı.

“Er Meydanı'nda başarılı şekilde şehrimizin adını duyurmak istiyorum”

Pamukkale Belediyespor'un en genç pehlivanlarından olan ve katıldığı her müsabakadan kendi boyunda birincilikle dönen 14 yaşındaki Beytullah Sarı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en iddialı pehlivanlarından olacak. Geçtiğimiz haftalarda Yalova'da düzenlenen 115. Fevziye Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Tozkoparan boyunda 74 sporcu arasında birincilik, ardından da Merkezefendi 2. Yağlı Güreşleri'nde de aynı boyda birinci olan Beytullah Sarı, “Pamukkale Belediyemizi ve şehrimizin adını yağlı güreşin en iyilerinin boy gösterdiği Er Meydanı'nda başarılı şekilde duyurmak istiyorum. Tüm sezon boyunca tüm güreş müsabakalarına katıldık. Hepsine de çok iyi hazırlandığımız gibi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırız. Bu süreçte Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki bizlere çok büyük destekler sağladı. Kendisine buradan teşekkür ediyorum” dedi.