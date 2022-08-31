Pamukkaleli güreşçilerden 27 madalya

Denizli'de, Pamukkale Belediyesporlu güreşçiler son bir hafta içerisinde katıldıkları 4 ayrı turnuvadan 8 altın, 8 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor Kulübünün güreş branşı sporcuları, hem minder de hem de yağlı güreşlerden madalya ile döndüler. İki minder güreşi, 2 yağlı güreş olmak üzere 4 farklı turnuvadan toplam 27 madalya ile dönen Pamukkaleli güreşçiler, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Pamukkale Belediyesporlu minder güreşçileri, 26 Ağustos tarihinde Çameli Kültür ve Spor Festivali'nde miniklerde 3 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Çameli'nde 26 kilogram kategorisinde Enes Kepenek birinci, Mustafa Yurt ikinci oldu. 30 kilogram kategorisinde Cumhur Abay birinci, H. Umut Alver üçüncülük elde etti. 34 kilogram kategorisinde güreşen Eray Özcan ikinci, Kerem Çetin ve Göktuğ Aziz üçüncü oldular. 38 kilogram kategorisinde Daniel Erfani üçüncü; 42 kilogram kategorisinde Ali Bakan birinci ve Semih Gün ise üçüncü oldu. 48 kilogram kategorisinde Ali Rıza Akraman üçüncü; 57 kilogram kategorisinde Hamza Özgür ikinci; 65 kilogram kategorisinde M. Ali Kurt üçüncü ve 75 kilogram kategorisinde Mahmutcan Sarıoğlu ikincilik elde etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Çivril'de gerçekleştirilen Minikler Greko Romen Minder Güreş Turnuvası'nda mavi beyazlı kulübün minder güreşçileri 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. Çivril'de 26 kilogram kategorisinde Enes Kepenek birinci; 30 kilogramda Hakan Yiğit Bulut birinci; Eray Özcan'da 34 kilogram kategorisinde birincilik elde ederken, H. Umut Alver ikinci, Emir Ali Moradi üçüncü oldular. 38 kilogram kategorisinde Yahya Sönmez üçüncü 44 kilogram kategorisinde Ali Bakan üçüncü, 62 kilogram kategorisinde Osman Şimşek ikinci; 75 kilogram kategorisinde M. Ali Kurt ikinci olurken, Mahmut Can Sarıoğlu üçüncülük elde etti.

Pamukkaleli yağlı güreşçilerden 3 madalya

Pamukkale Belediyesporlu yağlı güreş sporcularından, Yılmaz Bakan, Seydikemer Belediyesi Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde kol bağlayarak, küçük orta küçük boyda 83 sporcu arasından ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Yine mavi-beyazlı kulüp pehlivanları Korkuteli 32. Altın Kiraz Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde, 2 altın madalya kazandı. Ayak boyunda güçlü rakiplerini geride bırakan Beytullah Sarı, altın madalyalarına bir yenisini ekledi. Deste küçük boyunda kol bağlayan Umut Erdoğan'da birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.