Pamukkaleli pehlivanlardan 3 madalya

Denizli'de, Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi himayelerinde yapılan “Denizli Yağlı Güreşleri”nden 3 madalya çıkardı. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Erhan Yılmaz Başaltı boyunda altın madalya kazandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenen “Denizli Yağlı Güreşleri”nde büyük heyecan yaşandı. Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde 43'ü başpehlivan 500'ü aşkın pehlivanın kol bağladığı bu büyük organizasyonda Pamukkale Belediyesporlu güreşçiler de er meydanına çıktı. Mavi-beyazlı kulüpten başaltı boyunda mücadele eden Erhan Yılmaz, güçlü rakiplerini geride bırakarak birinci olup altın madalya almaya hak kazandı. Deste küçük boyda mücadele eden Umut Erdoğan ise finalde rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı. Bu sezonun elde ettiği derecelerle dikkat çeken Beytullah Sarı ise ayak boyunda üçüncülük elde etti. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Yılmaz Bakan küçük orta küçük boyda ve Eray Özcan ise minik 1 boyunda çeyrek finalde elenerek beşinciliği kazandı.

“Hedefim Kırkpınar başpehlivanlığı”

Pamukkale Belediyespor adına Denizli Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda tüm rakiplerini geride bırakan Erhan Yılmaz, kendi seyircisi önünde altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, “2019 yılından bu yana başaltı boyunda er meydanlarına çıkıyorum. Pamukkale Belediyespor adına çıktığım güreşlerde hep kürsü başarısına ulaştım. Denizli Yağlı Güreşleri'nde ise kendi seyircimizin önünde altın madalya kazanmak çok önemli. Hedefim Denizli'den 39 yıldır başpehlivan çıkmıyor. Bu pehlivan ben olmak istiyorum. Bana ve tüm sporcu arkadaşlarımıza destek veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu desteğin karşılığını başarılı olarak ödemek istiyorum. Denizli Yağlı Güreşleri mükemmel bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.