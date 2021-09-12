Pamukkaleli sporcular Dünya Kupası'nda mücadele edecek

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Geleceğimizin umudu olan gençlerimizin, sporla ilgilenerek, başarı elde etmelerinden gurur duyuyoruz” dedi.

Pamukkale Belediyespor'un tekvandocuları, kulübün ve Denizli'nin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. 15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan 6. Dünya Başkanlık Kupasında (6th Presidents Cup) Pamukkale Belediyespor Kulübü sporculardan Ceyda Gencer yıldızlar kategorisinde ve Erkan Evran ile Şahin Çelebi de büyükler kategorisinde Milli Takım ile ülkemizi temsil edecek.

Gencer, Çelebi ve Evran başarılarını sürdürüyor

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nde geçtiğimiz yıl aktif hale getirilen tekvando branşı sporcularından Ceyda Gencer, Şahin Çelebi ve Erkan Evran elde ettikleri başarılarla Pamukkale'nin ve Denizli'nin adını başarıyla duyurmaya devam ediyorlar. Mart ayında İstanbul'da düzenlenen 46 ülkeden bin 590 sporcunun mücadele ettiği 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Ceyda Gençer, 44 kilogramda tüm rakiplerini geride bırakıp, altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Temmuz ayında Ankara'da 70 ilden 566 kulüp ile bin 800 ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşen Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda +87 kilogramda Türkiye 7.'si olan Erkan Evran, Pamukkale Belediyespor Kulübü çatısı altında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. Türkiye'de 9 derecesi bulunan Şahin Çelebi ise 3 yıl önce Balkan Şampiyonluğu elde etmişti.

“Gençlerle gurur duyuyoruz”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 6.Dünya Başkanlık Kupası'nda Milli Takıma Pamukkale Belediyesporlu sporcuların dahil olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, “Belediyemiz çatısı altında birçok branşta sporcularımızı bir araya getirdik. Taekwondo da bu branşlarımızdan biri. Sporcularımız, tüm branşlarda olduğu gibi Taekwondo'da önemli başarılara imza atıyorlar. Gençlerimizi spor alanında her daim destekliyoruz. Desteklerimizi de sürdüreceğiz. Geleceğimizin umudu olan gençlerimizin, sporla ilgilenerek, başarı elde etmelerinden gurur duyuyoruz. Pamukkale Belediyespor Kulübümüz sporcularından Ceyda Gençer, Şahin Çelebi ve Erkan Evran, 6.Dünya Başkanlık Kupası'nda Milli Takım için ter dökecekler. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.