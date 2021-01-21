Pamukkale'nin 6 mahallesinde üst yapı atağı başlıyor

Şubat ayında çalışmalara başlanılacağını belirten Başkan Örki, “yaklaşık 3 bin evde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet sunmuş olacağız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ilçe sınırları içindeki 6 mahalleyi kapsayan alt yapı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Pamukkale Belediyesi de üst yapı projesinin hazırlıklarını tamamladı. Bu proje kapsamında Pamukkale ilçesinde Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar'da hem alt yapı hem de üst yapı tamamlanmış olacak. Pamukkale Belediyesi, ilk etabı oluşturan Deliktaş ve Fatih mahallelerinin üst yapı çalışmalarını içeren ihalenin sözleşmesini imzaladı.

Proje 150 bin metrekare alanı kapsıyor

2021 yılında üst yapı atağı yaparak halkın mutluluğunda pay sahibi olacaklarını ifade eden Başkan Örki, “İlçe sınırlarımız içindeki 6 mahallemizde Denizli Büyükşehir Belediyemizin alt yapı hamlesi devam ediyor. Bazı mahallelerimizde artık sona gelindi. Deliktaş ve Fatih bu mahallelerimizden. Toplam 59 sokağımızı kapsayacak ilk etap çalışmamızda ortalama 16 kilometre uzunluğundaki 150 bin metrekarelik bir alan beton kilit parke taşı ve asfaltla kaplanacak. Yol medeniyet demektir. Biz de bu medeniyetten geri kalmak istemiyoruz. Şubat ayında başlayacak olan çalışmalarla yaklaşık 3 bin ailemize hizmet ulaştırmış olacağız. Yaklaşık 14 milyon liraya mal olacak olan Deliktaş ve Fatih mahallelerinin üst yapı çalışmalarını 2021 yılı bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi. Ayrıca kısa süre içerisinde Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinin sözleşmelerinin de imzalanacağı belirtildi.