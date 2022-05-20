Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor

Türkiye'de en fazla turist ağırlayan 5. kenti olan Denizli'nin turizmden aldığı payın daha da artması için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (DENTUROD) güç birliği yaparak 2016'dan bu yana devam eden “Termal İyi Gelir” projesinde yeni bir tanıtım atağı başlattı.

‘Termal İyi Gelir' projesi çerçevesinde hayata geçen tanıtımda, ayda 2,5 milyon yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Denizli'nin turizm değerleri ve Pamukkale otelleri 2 ay boyunca havalimanın tüm iç hat körüklerinde tanıtılacak.

Tanıtım atağının turizmciler için çok değerli olduğunu belirten DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, "Denizli'nin tanıtımı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan şehrimizin nitelikli tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şehrimizin gerek yurt içinde gerekse yurtdışında tanıtımı adına yapılan bu çalışmalar biz turizmciler için çok değerli ve büyük moral kaynağı oluyor. Denizli turizminin bir adım daha ileri gitmesi için şehrimizin güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz'' dedi.