İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pamukkale'nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Denizli’de bir yamaç paraşütü pilotu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Travertenleri’nin üstünde Türk Bayrağı açarak uçuş yaptı.

Denizli'de bir yamaç paraşütü pilotu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Travertenleri'nin üstünde Türk Bayrağı açarak uçuş yaptı.


Denizli Çal İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Muzaffer Yılmaz isimli pilot Dinamit Tepesi üzerinden atlayış gerçekleştirdi. Yılmaz, atlayışının ardından yaklaşık 700 metre yüksekte Türk Bayrağı açıp yaklaşık 10 dakika boyunca Pamukkale'nin üstünde uçtu. Gökyüzünden dalgalanan Türk Bayrağını gören vatandaşlar ise pilotu alkışlayarak destek verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.