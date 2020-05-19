Pamukkale'nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Denizli'de bir yamaç paraşütü pilotu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Pamukkale Travertenleri'nin üstünde Türk Bayrağı açarak uçuş yaptı.

Denizli Çal İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Muzaffer Yılmaz isimli pilot Dinamit Tepesi üzerinden atlayış gerçekleştirdi. Yılmaz, atlayışının ardından yaklaşık 700 metre yüksekte Türk Bayrağı açıp yaklaşık 10 dakika boyunca Pamukkale'nin üstünde uçtu. Gökyüzünden dalgalanan Türk Bayrağını gören vatandaşlar ise pilotu alkışlayarak destek verdi.