Pamukkale'ye bir tane daha Aile Sağlığı Merkezi kazandırılıyor

Nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerin merkezi konumdaki Anafartalar Mahallesi'ne yapılacak olan Pamukkale Belediyesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı.

Pamukkale'de yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak olan projeleri hayata geçirmeye devam eden Pamukkale Belediyesi, önemli bir sağlık yatırımına daha başladı. İlçenin nüfus yoğunluğuna sahip mahallerinden olan Anafartalar'da bölgede yaşayan vatandaşlara hizmet verecek olan Pamukkale Belediyesi Anafartalar Mahallesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin ev sahipliği yaptığı törene Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk ile vatandaşlar katıldı.

Her şey sağlık için

Temel atma töreninde açılış konuşmasını yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bölgede altyapı çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi, üstyapı çalışmalarının ise Pamukkale Belediyesi tarafından yapıldığını ifade ederek, “Bu bölgenin önemli taleplerinden biri de aile sağlığı merkezi idi. Rahmetli Ramazan Çelikkol ağabeyimizin adını burada yaşatacağız. Sağlık konusunda birçok mahallemizde sağlık odası çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 1 ay sonra ise Asmalıevler Mahallesi'nde aile sağlığı merkezi, kreş ve camiden oluşan kompleksin temelini atacağız. Burası 2 kat olacak, 1. Kat doktorlar tarafından sağlık hizmeti verilecek. 2. Kat ise özellikle hanım kardeşlerimiz için sağlıklı yaşam merkezi olacak. Erkekler için ise ilçemizde 31 adet halı sahayı da tamamlamak üzereyiz. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar bu tesisi tamamlamak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu önemli sağlık tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Denizli Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk konuşmasında “Bu bölgede aile sağlığı merkezi önemli bir ihtiyaçtı. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki hem hayırseveri hem de arsayı bularak bize geldi. Biz de burada en iyi sağlık hizmetini sunacağız. 2 aile hekimimiz hızlıca buraya gelecek. 2. Kat ise sağlıklı hayat merkezi olacak. Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise Anafartalar'ın gelişmekte olan bir mahalle olduğuna dikkat çekerek, “Böyle bir noktaya yapılan bu merkez çok önemli. Bu mahallemizdeki büyük eksiklik giderilmiş olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Avni örki ile gurur duyuyorum

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sağlıkla ilgili yapılan yatırımların çok önemli olduğunu ifade ederek, “Çelikkol ailesi hayır işlerinde her zaman olan bir aile. Pamukkale Belediyesi vatandaşların birçok sorunlarını çözüyor. Avni Örki başkanım göreve geldiği günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyor. Bu güzel merkezin temelinin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim açılışını yapmayı nasip etsin” dedi. Konuşmaların ardından Pamukkale İlçe Vaizi İsmail Karahan'ın ettiği dua eşliğinde Pamukkale Belediyesi Anafartalar Mahallesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi'nin temeli atıldı.

10 milyon TL'ye mal olacak

Anafartalar Mahallesi 3251 ada 15 parsel üzerindeki 630 metrekare alana yapılacak Pamukkale Belediyesi Anafartalar Mahallesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi zemin, 1. Kat ve terastan oluşacak. 560 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde, acil müdahale, aşılama ve bebek izleme, aile planlama, kan alma birimi ve muayene odaları bulunacak. 1. Kat ise Sağlıklı Hayat Merkezi olarak planlandı. Burada diyetisyen ve fizyoterapistler eşliğinde egzersizlerini yapabilecek. Eğitim ve toplantı salonu ile birlikte mutfak ve personel odası, arşiv gibi birimlerin de bulunacağı Pamukkale Belediyesi Anafartalar Mahallesi Ramazan Çelikkol Aile Sağlığı Merkezi'nde 310 metrekare de teras yer alıyor. Bölge için büyük öneme sahip olan projenin yaklaşık maliyeti ise 10 milyon TL olacak.