Pamukkale'ye giriş ücretlerine yüzde 20 zam yapılacak

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve beyaz cennet olarak bilinen Pamukkale giriş ücretlerine yapılacak zam ile giriş ücretleri 50 TL'den, 60 TL'ye çıkarılacak. Zam kararının duyulmasının ardından Denizlililer karar tepki göstererek, 50 TL iken gidip gezemedikleri Pamukkale'ye artık hiç gidemeyeceklerini savundular.

Pamukkale ören yerine gidiş ücretine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan karar ile yüzde 20 zam yapılacak. Alınan karar doğrultusunda sadece Pamukkale'ye değil, Türkiye'nin bir çok noktasındaki ören yerlerine giriş ücretlerine 15 Temmuz itibari ile zam yapılacak.

Zam kararı alınmasına en çok tepkiyi ise Denizlili vatandaşlar gösterdi. Eski güncel fiyatının zaten 50 lira olduğunu belirten ve bunun kendileri için çok yüksek bir rakam olduğunu dile getiren Hüseyin Çankaya, “Eski güncel fiyatı zaten 50 liraydı. Eski fiyatı ile zaten insanlar gidemiyordu. Toplumdaki her kesim zaten kültürel olarak bir yol kat edemiyordu zaten. 60 lira oldu daha özel oldu, Bir de yabancı turistlerin ,yabancı uyruklu insanların girişi daha kolay olduğu için genel olarak bir tepki var zaten Pamukkale'ye karşı Denizli'de. Tanıdığım 15, 20 yıldır gitmeyen insanlar var. Acilen fiyatta rotasyona gidilmesi lazım. Galiba 10 yıl önce gittim. Açıkçası Pamukkale'ye gideceğime şehir dışına gidiyorum daha iyi oluyor” dedi.

“60 lira olduğunu duyunca insanlar gelmeyi tercih eder mi?”

Fiyatı duyanların Pamukkale'ye gelmeyeceklerini savunan Beste Çoban isimli vatandaş ise konuya çözüm bulunmasını ve fiyatların düşürülmesi istedi. Çoban konuşmasında şunları söyledi:

“Alışkın olduğumuz bir durum olduğunu ve devlet sisteminde bu tür iniş çıkışların olduğunu ifade eden Beste Çoban, “Zaten alışkın olduğumuz bir durum. Devlet sisteminde böyle inişler çıkışlar olabiliyor. Vatandaş içinde çok zor bir durum. İnsanların yaşam standartlarını bu şekilde zora sokmaya hiç gerek yok. Bununla ilgili en kısa zamanda bir çözüm bulmaları gerekiyor. Ben öğrenciyim ve dışarıdan arkadaşlarım Pamukkale'yi görmek için buraya geliyor. 60 lira olduğunu duyunca insanlar gelmeyi tercih eder mi bilmiyorum. 10 lira da olsa çok şey fark ediyor.”

“Tatil köyü yanı başımızda gidemiyoruz”

Asgari ücretin düşük olduğunu söyleyen Serkan Doğu, Denizlili olmasına rağmen Pamukkale'ye bir defa gidebildiğini kaydederek, “Devlet el atmalı, düşürseler daha iyi olur. Ben gidemiyorum Pamukkale'ye. Ben Denizli'de doğdum bir kere gittim. Girişe 50, 60 lira diyorlar. Tatil köyü yanı başımızda gidemiyoruz. Maddi durumdan dolayı gidemiyoruz. İnsanlar yakınında olan yere gidemiyor” dedi.

“Pamukkale'ye gittim ama içeriye ücretten dolayı girip, gezip, dolaşamadım”

Denizlili olduğunu ve giriş ücretinin yüksek miktarda olduğunun altını çizen Ramazan Sert de, “Zaten memlekette asgari ücret 2 bin lira civarı. 3 veya 4 kişilik bir aile, Pamukkale'ye gezmeye gittiği taktir de, zaten asgari ücretinin büyük bir meblağsını buraya bırakmak zorunda kalıyor. Bu fiyat biraz esnetilmeli bence ve daha aşağıya çekilmeli. Herkesin bu güzellikten istifade edebilmesi için ülkemizin ekonomik şartları altında düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Denizli'nin yerlisi olarak çok küçük yaşlarda gittiğimi hatırlıyorum. Daha sonraki süreçte Pamukkale'ye gittim ama içeriye ücretten dolayı girip, gezip, dolaşamadım” dedi.

En son bir hafta önce misafirleri geldiği için Pamukkale'ye giden Hasan Bora Özkan'da, Eskişehir'den misafirlerinin geldiğini ve 4 kişi için 200 lira ödediklerini belirterek, “Biz 4 kişilik bir aileyiz, 200 liraya daha güzel bir aktivite yaparım” ifadesini kullandı.