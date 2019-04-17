Pamukkale'ye giriş ücretsiz oldu, adım atacak yer kalmadı

Denizli'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında girişlerin 3 saat boyunca ücretsiz yapıldığı Pamukkale'de vatandaşlar ören yerini gezmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Dünyaca ünlü beyaz travertenler, yılın en yoğun günlerinden birini geçirirken, bazı vatandaşlar Pamukkale'ye ilk kez gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Denizli'de Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Ören Yeri'ne girişler saat 15.00 ile 18.00 arasında ücretsiz yapıldı. Binlerce Denizlili giriş saatinde, ören yeri girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Pamukkale, girişlerin ücretsiz olması sebebiyle en yoğun günlerinden birini geçirirken, bazı Denizlililer Pamukkale'ye ilk kez gelmenin mutluluğunu yaşadı. Ören yerinde bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, beyaz travertenler üzerinde yürüyüp Hierapolis Antik Kenti'ni baştan sona gezdi.

Etkinlikler kapsamında Kleopatra Antik Havuzu önünde tören düzenlendi. Törende kentin yöresel simgeleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Buraya gelmek hayalimdi"

Pamukkale'ye ilk kez geldiğini söyleyen Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kale Meslek Yüksekokulu öğrencisi Ayşe Güneş, Turizm Haftası dolayısıyla hayata geçirilen ücretsiz girişleri fırsat bilerek geldiğin kaydetti. Güneş, arkadaşlarıyla birlikte geldiği ören yerini çok beğendiğini kaydetti. Pamukkale'ye gelmenin çocukluktan beri hayali olduğunu ifade eden PAÜ öğrencisi Birgül Köroğlu ise, Beyaz Cennet'e ilk kez geldiğini belirterek, "Gerçekten çok mutluyum. Hayalim olan bir yerdeyim. Güzel, herkesin gezip görebileceği bir yer. Herkese tavsiye ediyoruz, gelsinler. Harika ve çok güzel şeyler, eskiden yaşanmış olan şeyleri şimdi görmemiz eski çağlara olan merakımı daha çok arttırıyor" dedi.

"Gün içerisinde 10 bin kişi gelecek"

Turizm Haftası'nı vatandaşlarla birlikte Pamukkale Ören Yeri'nde kutladıklarını aktaran Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkan Gazi Murat Şen, bu tür etkinliklerin yerli ve yabancı misafirlerle birlikte yöre halkıyla kutlanmasının önemine değindi. Gün içerisinde Denizli'den 10 bin kişinin Pamukkale'yi ziyaret edeceğini aktaran Başkan Şen, "Doğal ve kültürel varlıkların gelecek nesillere tanıtılabilmesi ve korunabilmesi için de özellikle yöresel halkın büyük desteği gerekiyor. Şimdi bu desteği burada görüyoruz, bundan sonraki dönemlerde de özellikle bu haftaların vatandaşlarla buluşturularak kutlanması turizmciler için çok çok değerli. Pamukkale bölgesinde de yoğun bir doluluk yaşıyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre çok yüksek, ilk 3 ayda da yüzde 26 gibi bir artış yakaladık" diye konuştu.