Pamukkale'ye yeni bir engelsiz yaşam parkı yapıldı

Denizli Pamukkale Belediyesi, engellilere yönelik hazırladığı projelerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken, Engelsiz Yaşam Parkı'nda sona yaklaştı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Çocuklarımız parkta engelle karşılaşmasın diyerek, Engelsiz Yaşam Parkı yapıyoruz” dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, göreve geldiği günden bu yana, ilçe halkının sosyal yaşantısına güzellik katmaya devam ediyor. Gencinden, yaşlısına, engelli bireyine kadar her kesime yönelik projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, özel projesinde sona yaklaşıyor. 2 bin metrekare alan içerisinde çocukların günlük yaşamda dezavantajlarını bir kenara bırakarak arkadaşlarıyla aynı anda eğlenip oyunlar oynayabilecekleri bir alan olarak tasarlanan parkta, engelsiz oyun grupları, engelsiz spor aletleri, engelsiz piknik masaları, engelsiz pergole, bisiklet yolu, engelsiz aktivite elemanları bulunacak.

Bağbaşı Mahalle Muhtarı Erkan Duran, mahalle sınırları içerisinde yapımı devam eden Pamukkale Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı için teşekkür etti. Duran, “Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki, çok güzel projelerinden birini mahallemize yapıyor. Bu ilk oldu. Mahallemizde yaşayan engelli çocuklarımız artık özgürce salıncakta sallanacak, arkadaşlarıyla birlikte aynı anda oyunlar oynayabilecekler. Pamukkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Pamukkale belediyesi engelsiz yaşam parkı”

“Her çocuğun özgürce parkta eğlenmeye, oynamaya hakkı var” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Parkımızda, özel çocuklarımız çok rahat, çok güvenli bir şekilde vakit geçirme imkânına sahip olacaklar. Engelli vatandaşlarımızın huzurla, güvenle gelebilecekleri bir park ihtiyacını karşılamak istedik. İlkini Bağbaşı Mahallemizde yapıyoruz. Bu güzel projemizi zaman içerisinde tüm mahallelerimizde uygulamayı planlıyoruz. İlçemiz genelinde park sayımız 559'a yeşil alan da 1,5 milyon metrekareye ulaştırmıştık. Yaz tatili öncesi, parklarımızın tamamının bakım ve onarımlarını tamamlamıştık. Yaz ayları içinde yine ihtiyaç halinde onarım ve bakımlarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımız tertemiz, parklarımız çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl. Bağbaşı Mahallesi'nde yaptığımız Engelsiz Yaşam Parklarımızı çoğaltarak, günlük yaşamda çocuklarımızın dezavantajlarını bir kenara bırakarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenip oyunlar oynayabilmelerini istiyoruz. Pamukkale Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'mız şimdiden hayırlı olsun” dedi.