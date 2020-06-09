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Pamukkale'yi bir haftada 2 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alan travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale kapalı kaldığı yaklaşık 2,5 aylık dönemin ardından geçtiğimiz 1 Haziran’da açıldı.

UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan travertenleri ile dünyaca ünlü Denizli Pamukkale kapalı kaldığı yaklaşık 2,5 aylık dönemin ardından geçtiğimiz 1 Haziran'da açıldı. Beyaz cennete açıldığı ilk hafta yaklaşık 2 bin kişi giriş yaptı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz 19 Mart ta kapanan beyaz cennet Pamukkale normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran da tekrar ziyarete açıldı. Pamukkale'ye 1-7 Haziran arasındaki bir haftalık dönemde 2 bine yakın ziyaretçinin geldiği ve bu ziyaretçilerinin neredeyse tamamının Türk olduğu belirtildi.


Beyaz cennete ziyaretçi kabulünün başladığı ilk gün 58 kişinin giriş yaptığı ve bu girişlerin sabah erken saatlerden akşam 20.00'a kadar olduğu kaydedildi.


Pamukkale'ye en fazla girişin ise geçtiğimiz Pazar günü 600 kişi ile olduğu aktarıldı.

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