Pandemi döneminde sıcaklardan korunma

Kayıhan Kara, korona virüs ile birlikte seyreden aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Dahiliye Uzmanı Dr. Kayıhan Kara, sıcak çarpması durumunda neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi ve sıcaklardan korunma önerilerinde bulundu. Sıcak çarpmasını; sıcağa maruziyet sonrası 40 derecenin üstüne çıkacak kadar yüksek vücut sıcaklığı ve buna eşlik eden merkezi sinir sistemi semptomları olarak tanımlayan Kara, şöyle konuştu:

“Vücut sıcaklığındaki bu artış, Kovid-19, nezle-grip gibi ateşli hastalıklarda görülen, vücudun mikroplara karşı daha iyi mücadele etmesini sağlayan ve bazı hücrelerimiz tarafından üretilen çeşitli kimyasallar sebebi ile oluşan ateşten farklı bir mekanizma ile vücut sıcaklığının artmasıdır. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir”

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupları: yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü yaşlılar, dört yaş altı küçük çocuklar, bakıma ihtiyacı olanlar, hamileler, açık alanda çalışanlar, aşırı kilolular, kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi, psikolojik, karaciğer, böbrek, hastalıkları) olanlar, sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler, sokak çocukları ve evsizler olarak sıralayan Kara, bu kişilerin Covid-19 hastalığı açısından da risk taşıdığını ve sıcaklardan korunmanın daha da önem arz ettiğini söyledi.

Kara, bir sıcak çarpması şüphesinde, bu durumun ölümcül bir hastalık olması sebebi ile derhal 112 Acil Sağlık Hizmetlerine haber verilmesi gerektiğini vurgulayarak; “Sağlık ekipleri gelene kadar ise yapılması gereken: önce hastayı gölgeye almak, üzerindeki kıyafetleri çıkarmak, su ile hastayı ıslatmak, yelpaze, ventilatör gibi yöntem ve araçlar ile dökülen suyun esinti ile buharlaştırılmasını sağlamak, hastanın bilinci yerinde ve içebiliyorsa su içmesini temin etmektir. Tüm bu süreçte maske ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle riayet etmek gerekir” diye konuştu.