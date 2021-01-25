Pandemi kurallarına uymayan 19 kişiye 17 bin 100 lira ceza

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 19 vatandaşa 17 bin 100 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 18 ile 24 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 13 kişiye 11 bin 700 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 6 kişiye ise 5 bin 400 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 19 kişiye 17 bin 100 TL para cezası uygulandı.