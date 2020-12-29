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Pandemi kurallarına uymayan 28 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 28 vatandaşa 25 bin 200 TL ceza kesildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 21 ile 27 Aralık 2020 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 25 kişiye 22 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişiye ise 2 bin 700 TL para cezası kesildi.


Son bir hafta içerisinde toplamda 28 kişiye 25 bin 200 TL para cezası uygulandı.

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