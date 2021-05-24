Pandemi kurallarına uymayan 28 kişiye 25 bin 200 TL ceza

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 28 vatandaşa 25 bin 200 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 17 ve 23 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 10 kişiye 9 bin TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 18 kişiye ise 16 bin 200 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 28 kişiye 25 bin 200 TL para cezası uygulandı.