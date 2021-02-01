Pandemi kurallarına uymayan 35 kişiye 31 bin 500 lira ceza

Denizli'de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 35 vatandaşa 31 bin 500 TL ceza kesildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 25 ile 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 11 kişiye 9 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye ise 21 bin 600 TL para cezası kesildi.

Son bir hafta içerisinde toplamda 35 kişiye 21 bin 600 TL para cezası uygulandı.