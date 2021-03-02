Pandemide alınan kiloların sağlıklı şekilde verilmesi için uzmanından püf noktalar

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi de hızlı kilo verme isteğinin oluştuğunu vurgulayan Diyetisyen Gizem Karakuş Mutlu, özellikle internet gibi yerlerden okuyarak sağlıksız detox ya da şok diyetler yapılmaması uyarısında bulundu. Mutlu: “Uzun bir süredir evdeyiz, evde geçirilen süre arttıkça hamur işi, çerez, abur cubur tüketimi arttı, hareketimiz azaldı, bunun sonucunda kilomuz arttı. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kilolarımızdan kurtulmanın sağlıklı ve zinde bir vücuda dönmemizin vakti geldi. Peki nasıl kilo vermeliyiz? Dergi, internet gibi yerlerden bulunan kandırmaca ve sağlıksız detox veya şok diyetler metabolizmamızın işleyişini bozarak sağlığımızı olumsuz etkiler, verilen kilolar çok daha fazlasıyla geri alınır ya da beraberinde başka hastalıklara neden olabilir” dedi.

“Her öğünde yeteri kadar tüketmeliyiz”

Kilo vermede en sağlıklı yöntemin yeterli ve dengeli beslenerek ideal kiloya dönmek olduğunu ifade eden Mutlu; “Sağlıklı beslenme yoncası dediğimiz yonca yapraklarında bulunan besin gruplarından her öğünde yeteri kadar tüketmeliyiz. Peki nedir bu besin grupları; Et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagil dediğimiz protein içeriği yüksek besinler, süt ve süt ürünleri; kalsiyum, fosfor, çinko içeren besinler, sebze ve meyve grubu dediğimiz diyet lifi, vitamin ve mineral içeriği yüksek besinler. Tahıl grubunda ise; tam buğday ekmek, makarna, bulgur, yulaf, çavdar. Sağlıklı karbonhidrat ve B vitaminleri içeren besinler. Bunun dışında ek olarak yağ grubu dediğimiz ekstra almamıza gerek olmayan ama yemeklerin, salataların içinde olan yağlardır. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeklerimiz mutlaka 4 besin grubunu da içermelidir. Bu şekilde beslendiğimizde vücudumuzun işlevi için gerekli olan enerji, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineralleri dengeli şekilde almış olup hem sağlıklı beslenmiş hem de almamız gerekenden fazla kalori almadığımız için ideal kilomuza da ulaşmış oluruz” diye konuştu.