Pandemiden sonra ilk Avrupa spor haftası etkinliği gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Delegasyonu tarafından yürütülen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Denizli Çınar Meydanı'nda gerçekleşti. Bireyleri ve toplumu ömür boyu sürecek fiziksel aktiviteye teşvik ederek sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe başta siyasiler olmak üzere birçok kişi katıldı.

81 ilde, 23-30 Eylül tarihlerinde “Harekette Bende Varım” sloganı ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikler bu yıl Denizli Çınar Meydanı'nda gerçekleşti. Sağlıklı yaşam için hareketliliğe dikkat çekilen etkinlikte farklı spor aktiviteleri yapıldı. Her yaştan bireyi bir araya getiren etkinlik, 30 Eylül kadar devam edecek. Hareket bilincini arttırmayı amaçlayan etkinlikte çocukların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

24 Eylül cuma günü Denizli Çınar Meydanı'nda saat 16.30'da çeşitli spor aktiviteleri ile açılış gösterileri düzenlendi. Yapılan etkinlikte tenis, judo, ayak tenisi basketbol gibi birçok etkinlikler düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte farklı sportif aktiviteler yer alırken, birçok belediye başkanı ve siyasilerin katılımıyla başladı.

Avrupa spor haftasına katılan Denizli judo ekibi eğitmeni Talha Enes Arıoğlu, her yıl bu tür etkinliklere katıldığını belirtti. Arıoğlu, burada farklı ekipler olarak katıldık. Bizde judo ekibini temsil etmek amacıyla etkinlikte yer aldık. Topluma sporu aşılmak için bu etkinlikler düzenleniyor. Bizde bu etkinliklere katılmaya önem gösteriyoruz. Judo çocuklar olarak özgüveni ve kendini kontrol edebilme özelliği katıyor” dedi.

Etkinlikte judo ekibinde yer alan Elvin Liva Uğur, düzenlenen bu tür sportif etkinlikleri sevdiğini söyledi. Uğur, “Küçük yaşlarda judoya başladık. Spor etkinliklerine ve yarışmalarına katılmayı seviyoruz. Takımızdaki arkadaşlarım tür etkinlikleri çok seviyor. Temiz hava alabilmek ve yürüyüş yapmak çok eğlenceli” diye konuştu.