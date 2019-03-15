Paramparça olan otomobilden sağ çıktı

Denizli'de kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü paramparça olan araçtan yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Antalya istikametinde seyir halinde olan Songür C. yönetimindeki 07 RD 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Savrulan otomobil Antalya istikametinden gelen Recai K. idaresindeki 20 ANY 58 plakalı kamyonla çarpıştı. Otomobilin parçalara bölündüğü kazada, otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak yola düştü.

Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaparak yaralının üzerine battaniye örttü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından tedavi etmek üzere hastaneye götürdü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.