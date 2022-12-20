Paraşüt tutkunları Çameli semalarını renklendirdi

Denizli'nin Çameli ilçesindeki Karadağ mevkiinde bulunan eğitim pisti, onlarca yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı. Kendilerini boşluğa bırakan paraşütçüler, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

Pamukkale Üniversitesi Havacılık Topluluğu'nda bulunan yaklaşık 40 öğrenci, hafta sonu Çameli'nde ki Karadağ Mevkiinde bulunan eğitim pistinde antreman uçuşları gerçekleştirdi. İniş yapılan zeminin uygun olması ve rüzgarın elverişli olmasını fırsat bilen adrenalin tutkunları, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın doyasıya ya tadını çıkardı. Gökyüzünü paraşütle dolduğunu gören vatandaşlar ise uçuşları dikkatle izledi. Uçuşlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, pistin yapımında katkısı olan Çameli Belediyesi'ne teşekkürlerini dile getirdi.

“Pistimiz aynı zamanda halkımızın dinleneceği bir alan oldu”

Havacılık sporunu geniş kitlelerle buluşturmak istediklerini kaydeden Başkan Cengiz Arslan, “İlçemiz Belevi Mahallesindeki Karadağ'da bulunan eğitim pistindeki uçuşlar halen ziyaretçilerimize ve spor tutkunlarımıza açık. Pistimiz aynı zamanda halkımızın dinleneceği bir alan oldu. Bunla birlikte hava sporları turizminde adından söz ettiriyor. Eğitim bölgesinde 3 ayrı kademeli pist olacak ve eğitim atlayış şekilde hazırlandı. Yamaç paraşütü tutkunlarına antrenman bölgesinde paraşüt eğitimi verenler de bulunuyor” dedi.