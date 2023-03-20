Parayı gazinoda harcayıp, çıkışta yaşlı adamı gasp ettiler

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eğlenmek için gittikleri gazinoda tüm paralarını harcayan 4 genç, çıkışta yolda önlerine denk gelen yaşlı adamın 2 bin TL'sini ve telefonunu gasp etti. İnsafa gelip telefonu geri veren gençler, JASAT'ın güvenlik kamerasında fark ettiği küçük bir detayla yakalanarak tutuklandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Turgut Özal Caddesi üzerine meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde markete gitmek için dışarı çıkan Müsamettin İpek, yolda yürümeye başladı. Bu esnada gazinoda paraları harcayıp dışarı çıkan 4 genç, İpek'i görür görmez takip etmeye başladı. Uygun noktada İpek'in önünü kesen gençler, telefonu gasp edip giderken yaşlı adamın elindeki 2 bin TL parayı da görüp aldı. Sonrasında gitmeye başlayan gençlerden biri insafa gelerek aldıkları telefonu İpek'e geri verdi. Bir anlık şoka uğrayan İpek gençler gittiği an oğlundan yardım istedi.

Babasının yanına giden oğulun ihbarı üzerine bölgeye Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine giden JASAT, güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Yapılan 10 günlük çalışmaların neticesinde olayı S.S. (25), N.Ç. (23), A.Y. (16) ve S.Y. (18) isimli kişilerin yaptığını belirleyen JASAT ekipleri, gençleri kıskıvrak yakaladı. İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen gençler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Amca telefonunu al deyip geri verdiler”

İlk başta ne olduğunu anlamadığını belirten Müsamettin İpek, “Uykum gelmedi, açık market vardır diye dışarı çıktı. Marketin kapalı olduğunu görünce geri eve dönmeye başladım. Kestirme yoldan giderken gençleri gördüm ve ikisi bana sarıldıktan sonra ikisi de cebimi yoklamaya başladı. Ceketimi falan her yeri yokladılar ve telefonumu da aldılar. Saldılar beni, sakladığım elimde para olduğunu görüp tekrar geri geldiler ve elimdeki 2 bin TL parayı da aldılar. 10 metre daha gittikten sonra amca telefonunu al deyip geri verdiler. Demek ki onların ihtiyacı para herhalde. Ben karşılık vermedim, eğer verseydim sonum olabilirdi. Güvenlik kameralarına bakan JASAT, kısa sürede şüphelileri yakaladı. Allah razı olsun onlardan, Allah başımızdan eksik etmesin onları, jandarma sayesinde her şey çözüldü” dedi.