Parçalı güneş tutulması Denizli'den de izlendi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de vatandaşlar, parçalı güneş tutulmasını siyah camlarla ve güneş gözlükleriyle izledi.

2022'in ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşmesinin ardından ikinci ve son güneş tutulması bugün dünyanın birçok noktasında görüldüğü gibi Denizli'de de görüldü. Güneş tutulmasının başladığı 12.40 saatlerinden itibaren kentteki vatandaşlar güneş gözlükleri, siyah cam parçaları ile güneş tutulmasını izledi. Fotoğrafçılarında ilgisini çeken güneş tutulmasının yüzde 50'ye geldiği sıralarda kent merkezinde vatandaşlar caddeden gökyüzüne cam parçaları ve güneş gözlükleriyle izledi.