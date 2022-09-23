Park Bahçeler çalışıyor, Çivril güzelleşiyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde belediye ekipleri ilçe sınırları içinde bulunan parkların ve yeşil alanların bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çivril Belediyesi Park Bahçeler ekipleri tarafından yürütülen bakım ve temizlik çalışmaları çocukların aileleriyle birlikte vakit geçirdiği, mahalle parklarının ve yeşil alanların olduğu yerde gerçekleşiyor. Halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarını ortaklaşa sürdüren ekipler, yeşil alanların sulama işlemlerini, çimlerin biçimini, ağaçların budanması ve peyzaj işlemlerini sürdürdü.

“Gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

İlçenin gelişmesi için çalışmalarını gece gündüz her bölümde sürdürdüklerini ifade eden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Göreve geldiğimiz andan itibaren Çivril'imizin gelişmesi güzelleşmesi için ekibimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün bu hizmetleri yapmak kadar korumakta önemlidir. Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey yapılan hizmetlere sahip çıksınlar ve korusunlar” şeklinde konuştu.

Vatandaşlarda ekiplerin göstermiş olduğu gayretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.