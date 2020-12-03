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Park halinde bulunan araç alevlere teslim oldu

Denizli’de park halinde bulunan araçta henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Denizli'de park halinde bulunan araçta henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. O anlar vatandaş kamerasıyla görüntülenirken, itfaiye ekipleri yanan aracı kısa süre içerisinde söndürdü.


Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan Renault marka araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir anda alevler yükseldi. Çevrede bulunan vatandaşlar yanan alevlere müdahale ederken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. O anlar vatandaş kamerasına yansırken ekipler araçta soğutma çalışmaları yaptı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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