Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu

Denizli'de park halindeki araç önce duman tüttü, dakikalar sonra alevlere teslim oldu. O anları meraklı kalabalık ise adeta film izler gibi izledi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Bir parka ait otoparkta meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu. İlk olarak küçük çapta duman tüten hafif ticari araçta saniyeler ilerledikçe duman oranı arttı. Birkaç dakika içinde ise araç alevlere teslim oldu. O anları ise vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Meraklı kalabalık bir yandan bu anlar cep telefonları ile kaydederken diğer yandan ise film izler gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı.