İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki midibüs kundaklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Yangın, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. 3406 sokak üzerinde bulunan boş bir arazide park halinde bulunan midibüs bir anda alevler içerisinde kaldığını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Park halinde bulunan diğer araçlara yangının sıçramaması ise olası bir faciayı önledi. Öte yandan, araç kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre midibüsün yanıcı madde ile yakıldığı belirtildi.


Polis yangın ile ilgili olarak şüpheli olan 3 şahsı gözaltına aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.