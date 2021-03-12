Park halindeki minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki minibüse çarpan panelvan sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı. Panelvanda sıkıştıkları yerden kurtarılan 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyonkarahisar'dan Denizli istikametine seyir halinde olan 35 AKP 146 plakalı panelvan sürücüsü İbrahim Serkan K., Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde park halinde bulunan 20 M 0728 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan sürücüsü İbrahim Serkan K. ve Salih A., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi sağlık ekipleri ile birlikte kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü İbrahim Serkan K. ve Salih A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü İbrahim Serkan K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.