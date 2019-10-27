Park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde park halindeki otomobil, aniden alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Acıpayam ilçesi Alaaddin Mahallesi Donallar Caddesi üzerinde Nazmi Kürşat Demir'e ait 20 KK 975 plakalı otomobilden alevlerin çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 20 dakikalık müdahale ile yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.