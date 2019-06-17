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Park halindeki otomobili hareket ettirince motosikletle çarpıştı

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında park halinde bulunan otomobil hareket ettiği sırada arkasından gelen motosikletle çarpıştı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında park halinde bulunan otomobil hareket ettiği sırada arkasından gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakkı Akçin yönetimindeki 20 BD 951 plakalı motosiklet, kavşaktan Saltan Caddesi üzerinden Çaybaşı Caddesine giriş yaptığı sırada park halinde bulunan ve hareket ettirerek trafiğe girmeye çalışan Enver Aracı idaresindeki 48 KG 202 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü.


Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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