İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Denizli’de parmağına sıkışan yüzüğü tüm çabalara rağmen çıkaramayan kadın, çareyi itfaiye ekiplerini aramakta buldu.

Denizli'de parmağına sıkışan yüzüğü tüm çabalara rağmen çıkaramayan kadın, çareyi itfaiye ekiplerini aramakta buldu. İtfaiye ekipleri mini spiral makinesi yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.


Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş, parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen yüzüğü çıkaramayan kadın bu sefer aile üyelerinden yardım istedi. Aile üyelerinin de çabalarına rağmen parmağa sıkışan yüzük çıkarılamadı. Çareyi itfaiye ekiplerini aramakta bulan kadının ihbarı üzerine evine itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar ve mini spiral makinesinin yardımıyla yüzüğü keserek parmaktan çıkarmayı başardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.