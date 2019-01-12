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Patenli gençlerin ölümüne yolculuğu

Denizli’de patenli bir grup gencin belediye otobüsün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Denizli'de patenli bir grup gencin belediye otobüsün arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ayaklarında paten olan 6 genç yan yana dizilip Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapıyorlar. Ölüme adeta davetiye çıkaran gençler bu haliyle kilometrelerde yolculuk yapıyorlar. Halk otobüsü şoförünün her şeyden habersiz bir şekilde yoluna devam ettiği olayda, yoldan geçen diğer sürücülerde korna çalarak gençleri uyarmaya çalışıyor. Ancak gençlerin hiçbir şeye aldırış etmeden yolculuklarına devam ettikleri gözleniyor. Olayın sonrasında ne olduğu ise bilinmiyor.

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