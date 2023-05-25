Patlamada ağır yaralanan kepçe operatörü yaşama 11 gün tutunabildi

Denizli'de gaz sıkışması yaşanan apartmana elindeki sigarayla girdiği esnada meydana gelen patlamada ağır yaralanan genç kepçe operatörü, vücudu ve organlarında oluşan 2. derece yanıklara karşı verdiği yaşam mücadelesini 11 gün sonra kaybetti.

Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesinde 14 Mayıs 2023 tarihinde saat 04.00 sularında meydana gelen olayda; aynı binada yaşayan kepçe operatörü Servet Sezer (22), elindeki sigarayla apartmandan içeri girdi. Aradan geçen kısa süre sonra bir anda patlama meydana geldi. Büyük gürültü oluşturan patlamanın etkisi camlar paramparça olurken, Sezer elinden ve yüzünden yaralandı, binada oturan vatandaşlar yataklarında kalkarak kendini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu belirlendi

Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı kepçe operatörünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Apartmanın ve dükkanlarının camının indiği patlamada, bir galeriye ait olan otomobillerde hasar aldı. Alanda saatler boyunca inceleme yapan ekipler, patlamanın gaz kaynaklı olduğunu tespit etti. Binanın bodrumumda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirildi.

Yaralının kendini dışarı attığı anların ve patlamanın kameraya yansıdığı olay sonrası kepçe operatörü Sezer, İzmir'deki hastaneye sevk edildi. Vücudunun içinde ve dışında 2 derece yanıklar oluşan Sezer, patlamanın üzerinden geçen 11 gün sonra hayata tutunamadı. Sabah saatlerinde acı haberi alan aile gözyaşlarına boğulurken, kepçe operatörünün cansız bedeni Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Feslek Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.