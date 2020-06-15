Patosa düşen çiftçi feci şekilde can verdi

Denizli'de çalıştığı tarlada patos makinesine düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay Bozkurt ilçesi Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada çalışan Ferat Aydın (33) isimli çiftçi, korunga bitkisini hasadını yaptıktan sonra traktöre yükledi. Ardından traktörün üstüne çıkarak patosa ürün atmaya başlayan Aydın, dengesini kaybederek patosun içine düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı patos makinesinden çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.