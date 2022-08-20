Patoz makinesine kolunu kaptıran çiftçi yaşam mücadelesi veriyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde hasat yaptıktan sonra harman yerinde patoz yaptığı sırada makinenin şaftına kolunu kaptıran çifti, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evli ve 2 çocuk babası Bayram Arığ (55), akrabaları ile birlikte tarlaya gidip anason toplamaya başladı. Hasadını yaptığı anasonları patoz makinesine atmak için harman yerine gitti. Harman yerine gelen Arığ, çalıştırdığı Patoz makinesine anason attığı sırada bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu makinenin şaftına sağ kolunu kaptırdı.

Ağrı yaralanan çiftçinin tedavisi sürüyor

Kolundan ağır yaralanan Arığ'ın yanında bulunan akrabaları patozu durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arığ'ı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Arığ'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.