PAÜ 10 bin öğrenciyi mezun edecek

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı genel mezuniyet töreni için üniversite yönetiminde hazırlıklarda sona yaklaşıldı. Bu yıl 21-22 ve 29 Haziran tarihlerinde üç gün boyunca gerçekleşecek mezuniyet töreninin açılış programı il protokol üyelerinin katılımıyla 21 Haziran Cuma günü 10:00 ile 13.00 saatleri arasında yapılacağı öğrenildi. PAÜ Spor Salonu'nda üç gün sürecek ve enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının mezunlarını kapsayacak olan genel mezuniyet töreni; 10.00'dan başlayıp 22.00'a kadar sürecek üç ayrı oturumda gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlk gün Tıp Fakültesi ile başlayacak olan programın devamında Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencileri; ikinci gün Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Çal Meslek Yüksekokulu, Honaz Meslek Yüksekokulu öğrencileri; üçüncü gün ise Fen Edebiyat Fakültesi, Turizm Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Enstitülerin öğrencileri mezun olma heyecanını yaşayacak.

Her akademik birimin dereceye giren öğrencilerinin ödüllendirileceği törende ayrıca bu yıl Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İkinci Öğretim (İ.Ö.) Programı, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü (İ.Ö.) ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü (İ.Ö.) ilk mezunlarını vereceği öğrenildi.